Федеральные эксперты высоко оценили качество соцобслуживания в Югре

В Югре состоялось заседание общественного совета по независимой оценке качества услуг при Департаменте социального развития. Обсуждались результаты работы поставщиков соцуслуг за 2024 год.

Экспертиза охватила 52 организации: 40 государственных и 12 негосударственных. Средний балл по итогам анализа пяти критериев составил 96,75 балла.

Лучшими среди государственных поставщиков стали:

— Советский пансионат круглосуточного ухода;

— Сургутский районный центр социальной адаптации;

— Нижневартовский специальный пансионат круглосуточного ухода;

— Лангепасский реабилитационный центр.

Среди негосударственных организаций лидерами признаны:

— Центр социальной помощи «Шаг вперед» (Сургут);

— Центр социального, медицинского обслуживания населения и дополнительного образования «Альфа» (Урай);

— Благотворительный фонд социальной и духовной помощи «Возрождение» (Нягань).

Оператором по сбору и обобщению информации выступила московская компания ООО «АС». Подробные результаты доступны на сайте Департамента социального развития Югры.

Независимая оценка является формой общественного контроля и проводится ежегодно с 2020 года в отношении государственных поставщиков соцуслуг. В Югре такая проверка проходит с 2013 года, а среди негосударственных поставщиков – с 2017 года.