В Югре завершается подготовка к холодам и снегопадам

Этой зимой за порядком на дорогах Югры будут следить 512 единиц дорожно-строительной и специальной техники. Регион почти готов к морозу и снегу, говорится в группе «Югра» во «ВКонтакте».

«Регион завершает подготовку к холодам и снегопадам. За порядком будут следить: 512 единиц дорожно-строительной и специальной техники; информационная система «Дороги Югры» и региональная навигационно-информационная система на базе ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS; круглосуточный контроль сотрудниками Госавтоинспекции», ‒ указали в сообщении.

Кроме того, губернатор Югры Руслан Кухарук поручил департаменту дорожного хозяйства создать базу данных по претензионной работе с подрядчиками, а главам муниципальных образований ‒ обеспечить готовность техники.