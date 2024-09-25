Югра будет представлена на форуме «Российская энергетическая неделя»

С 26 по 28 сентября 2024 года в Москве состоится Международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН) — одно из крупнейших международных мероприятий, посвященных развитию топливно-энергетического комплекса. В этом году на форуме примет участие делегация Ханты-Мансийского автономного округа во главе с губернатором Югры Русланом Кухаруком. В состав делегации также вошли директор департамента недропользования и природных ресурсов Югры Сергей Филатов и директор департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Матвей Каров.

Главной темой форума станет «Энергетическое сотрудничество в многополярном мире», что отражает современные глобальные вызовы и задачи, стоящие перед энергетической отраслью. Участники обсудят перспективы международного сотрудничества, роль углеводородов в энергетике будущего, вопросы энергоэффективности, а также влияние технологий на развитие топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Программа РЭН-2024 включает около 30 тематических сессий и бизнес-диалогов, сгруппированных в пять крупных блоков. Среди них:

«Международная повестка: сотрудничество для развития» — обсуждение международных партнерств в энергетике. «Устойчивое развитие энергетики» — дискуссии о роли углеводородов и энергоэффективности. «Технологии и данные как основа лидерства» — будущее роботизации и искусственного интеллекта в ТЭК. «Развитие отраслей ТЭК России: стратегия и регулирование» — планы развития нефтедобычи, угольной промышленности и электрификации. «Социально ориентированный ТЭК» — вопросы социальной ответственности компаний энергетического сектора.

Одним из новшеств форума станет выставка оборудования и технологических решений для ТЭК, которая пройдет в Атриуме Гостиного двора. Она предоставит профильным компаниям уникальную возможность представить инновационные проекты, обменяться опытом и обсудить задачи обеспечения технологического суверенитета России.

Для Югры участие в форуме имеет стратегическое значение, так как регион является одним из ключевых центров нефтедобычи и энергетики в России. Делегация автономного округа, возглавляемая губернатором Русланом Кухаруком, примет участие в дискуссиях, посвященных развитию ТЭК и внедрению инновационных технологий, а также представит успешный опыт региона в поддержке нефтегазовой отрасли и переходе на современные энергетические решения.

Организаторами Международного форума выступают Фонд Росконгресс и Министерство энергетики Российской Федерации при поддержке Правительства Москвы.