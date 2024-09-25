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​Нефтяники собрались в Сургуте, чтобы поделиться новостями и заключить контракты

Стартовала очередная выставка «Сургут. Нефть и Газ»

​Нефтяники собрались в Сургуте, чтобы поделиться новостями и заключить контракты
Фото sngexpo.ru

В Сургуте стартовала XXIX Международная выставка «Сургут. Нефть и Газ – 2024», которая продлится с 25 по 27 сентября 2024 года. Это значимое событие для нефтегазовой промышленности региона и России в целом, ставшее ежегодной платформой для демонстрации новейших технологий, оборудования и решений в сфере нефтедобычи и нефтесервиса. Выставка проходит в СОК «Энергетик», где собрались представители ведущих российских нефтегазовых компаний, научно-исследовательских институтов, а также отечественных предприятий, производящих специализированное оборудование.

Выставка «Сургут. Нефть и Газ – 2024» традиционно объединяет ключевых игроков нефтегазовой отрасли, предоставляя уникальную возможность для обмена опытом, демонстрации передовых технологий и налаживания деловых контактов. Мероприятие поддержано Российским союзом выставок и ярмарок, что подчеркивает его значимость в сфере промышленности.

Основной акцент деловой программы выставки сделан на обсуждение вопросов, связанных с трудноизвлекаемыми запасами нефти и газа. Тема особенно актуальна в современных условиях глобальных изменений на рынке энергоресурсов. Ключевым событием станет панельная сессия на тему «Трудноизвлекаемые запасы нефти и газа в современных реалиях», где эксперты обсудят вызовы и перспективы разработки таких ресурсов, что имеет особое значение для обеспечения энергетической безопасности страны.

Импортозамещение – еще одна важная тема выставки. В условиях экономических санкций и ограничений на поставки зарубежного оборудования, отечественные компании активно разрабатывают новые решения, чтобы обеспечить стабильную работу нефтегазового комплекса. В рамках деловой программы пройдет дискуссионная сессия «Импортозамещение в нефтегазовом сервисе: отечественные инновационные решения и технологии. Экспортные возможности в современных условиях». В ходе этой сессии участники обсудят инновации в области нефтегазового машиностроения и возможности для экспорта российских технологий за рубеж.

Одним из важных событий выставки станет генеральная закупочная сессия для нефтегазовых компаний региона. Это мероприятие откроет новые возможности для предприятий, желающих предложить свои инновационные продукты и услуги нефтегазовому сектору. Представители компаний презентуют свои технологии, оборудование и комплектующие отечественного производства, а также обсудят перспективы сотрудничества с нефтегазовыми корпорациями.

Кроме того, в рамках выставки пройдет конференция «Союз машиностроителей России в Югре: сотрудничество с предприятиями ХМАО-Югры. Современные решения для автомобильного технологического транспорта». Участие в конференции примут предприятия, входящие в состав СоюзМаша России, а также представители Нацпромлизинга. В рамках обсуждений будут рассмотрены современные технологические решения для автомобильного транспорта, используемого в нефтегазовой отрасли.

Важное внимание на выставке уделено кадровым вопросам. Быстрое развитие технологий и повышение требований к специалистам в нефтегазовой отрасли требуют подготовки квалифицированных кадров. В рамках мероприятия состоится HR-сессия «Актуальные кадровые вопросы на нефтегазовых предприятиях», где представители ведущих компаний и образовательных учреждений Югры обсудят проблемы и перспективы подготовки специалистов. Участники HR-сессии, в том числе представители территориального Центра занятости, рассмотрят вопросы кадрового обеспечения отрасли, разработки программ обучения и повышения квалификации сотрудников.


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Сегодня в 19:37, просмотров: 186, комментариев: 0
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