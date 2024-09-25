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​Руслан Кухарук обсудил с ответственными чиновниками готовность Югры к отопительному сезону

Югра полностью готова к холодам

​Руслан Кухарук обсудил с ответственными чиновниками готовность Югры к отопительному сезону
Фото t.me/kuharuk_ruslan

Губернатор Югры Руслан Кухарук провел заседание профильных комиссий по вопросам подготовки к зимнему периоду, уделив особое внимание обеспечению безопасности дорожного движения и предупреждению чрезвычайных ситуаций. Главы муниципалитетов и представители профильных служб доложили о завершении дорожно-ремонтной кампании и готовности подрядных организаций к содержанию дорог регионального и муниципального значения в зимний период.

Одним из ключевых вопросов стало обеспечение своевременного открытия зимников и ледовых переправ. Руслан Кухарук поручил департаменту дорожного хозяйства и транспорта Югры взять под особый контроль эти объекты, чтобы они были введены в эксплуатацию в установленные сроки, с учетом погодных условий.

Важной темой также стала готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства, образовательных, медицинских и социальных учреждений к началу отопительного сезона. По словам директора департамента строительства и ЖКХ Матвея Карова, в муниципалитеты досрочно и в полном объеме завезены котельно-печное топливо и горюче-смазочные материалы. Для устранения возможных неисправностей сформированы 397 аварийных бригад.

«Поручил главам муниципалитетов и руководителям окружных департаментов принять все необходимые меры для обеспечения надежности теплоснабжения и безопасности жителей в зимний период», – отметил Руслан Кухарук в своем посте.

До середины ноября все муниципалитеты должны получить паспорта готовности к отопительному сезону, чтобы гарантировать комфортные условия для населения в предстоящие зимние месяцы.


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Сегодня в 13:04, просмотров: 164, комментариев: 0
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