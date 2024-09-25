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​Капремонт школы №2 в Покачах успели завершить досрочно

В Югре модернизируют до конца 2026 года 19 объектов образования

​Капремонт школы №2 в Покачах успели завершить досрочно
Фото: Югра. Официально

До конца 2026 года в ХМАО планируют модернизировать 19 объектов по нацпроекту «Образование». Пять из них должны ввести в эксплуатацию в этом году. Покачи стал первым из муниципалитетов, где закончили капитальный ремонт, сообщают в телеграм-канале «Югра. Официально».

«Строители закончили работы с опережением плана на три месяца, и теперь здесь в комфортных условиях будут учиться более 700 ребят. Капремонт выполнили по нацпроекту «Образование»: в учреждении обновили крышу с помощью современных материалов, а также устранили последствия протечек. В школу закупили новую мебель и технические средства, приобрели интерактивные программно-аппаратные комплексы, компьютеры, комплект лабораторий для уроков физики и другое оборудование – все для комфортного и современного процесса обучения», − говорится в сообщении.

К тому же, модернизация школы №2 − это подарок к юбилею, в этом году ей исполнилось 35 лет.

Также до конца сентября завершения ремонта ждет средняя школа поселка Красноленинский в Ханты-Мансийском районе.


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Сегодня в 12:53, просмотров: 167, комментариев: 0
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