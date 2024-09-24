16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  92,9200   EUR  103,2191  

Новости

Больше новостей
Вы будете брать ипотеку за 50% первоначального взноса?
Комментировать
0
Вам будем не хватать Comedy Club?
Комментировать
0
Больше опросов

​Почти 300 тысяч югорчан страдают от болезней сердца

Главный кардиолог Югры поделилась секретом, как сохранить сердце здоровым

​Почти 300 тысяч югорчан страдают от болезней сердца
Фото: Депздрав Югры

На сегодняшний день в Югре зарегистрировано 249 253 случаев заболевания системы кровообращения. 215 тысяч человек состоят на диспансерном учете. Из них 26 тысяч − с ишемической болезнью сердца, почти 150 тысяч − с гипертонической. В структуре смертности БСК составляют 41%. Так, более четырех тысяч пациентов умерли именно от них, каждый второй от ишемической болезни сердца, рассказали в Депздраве Югры.

«Несмотря на то, что сегодня югорчане, пережившие острую сердечную катастрофу, могут вернуться к труду и строить планы на счастливое будущее, необходимо помнить, что проявления сердечно-сосудистых заболеваний разнообразны и некоторые из них могут протекать бессимптомно. В этом заключается их главная опасность, − отмечает главный кардиолог Югры Ирина Урванцева. − Самый универсальный совет по сохранению сердечного долголетия гениально прост – здоровый образ жизни и физическая активность. Если у вас уже диагностировано заболевание, то к перечисленным выше советам стоит добавить соблюдение рекомендаций врача и прием назначенных препаратов».

Самая полезная физическая активность для сердца − прогулки на свежем воздухе. Лучше всего − продолжительностью не менее 30 минут в день. Отлично подойдут танцы, плавание, велоспорт и скандинавская ходьба.

Еще одно правило – вакцинация от гриппа, добавила главный кардиолог региона. Привитый человек может заразиться, но тяжесть заболевания будет существенно ниже, а значит, уменьшится и интенсивность инфекционного и воспалительного процессов, а также риск тромбоза.

Подчеркнем, что в Югре в структуре общей заболеваемости населения патология занимает второе место − 11,7%.

Ранее стало известно, что главные причины смертности в ХМАО — болезни сердца и онкология.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 11:34, просмотров: 138, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​СПОПАТ и не был монополистом на рынке перевозок в Сургуте. Не те объёмы 1078
  2. ​Малозаметные люди 566
  3. Депутат Сургута предложил ограничить скорость электросамокатов по всему городу 517
  4. В Сургуте подростки обворовали магазин и украли деньги из кассы 516
  5. «В таком хаосе работать невозможно»: в ХМАО учителя школы пожаловались губернатору на директора 487
  6. Югорчанина разрубило винтом моторной лодки 473
  7. Илон Маск планирует отправлять экспедиции на Марс к 2028 году 462
  8. Как много россиян сталкивалось с буллингом в школе? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 450
  9. ​Свыше 70 компаний представили свою продукцию на выставке TNF EXPO 448
  10. ​Молодые югорчане презентовали Руслану Кухаруку свои идеи и проекты 438
  1. ​Юмористическое шоу Comedy Club закрывают 12519
  2. ​Легендарные синие автобусы уехали из Сургута к новым владельцам 4217
  3. Свадьба в Пыть-Яхе обернулась стрельбой и поножовщиной 2250
  4. ​Быть вторым 1702
  5. «И делать почти ничего не нужно: социальные вычеты в Сургуте заявляются в 75% случаев» 1664
  6. Как обстоят дела с аварийным жильем в ХМАО? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1638
  7. ​Сургутяне оказались в восторге от водителя 61 маршрута 1620
  8. «Вершина» возвращается: в Сургуте снова переименуют популярное ТЦ 1585
  9. ​Причем здесь геологоразведчики? 1573
  10. ​Правильный дом 1478
  1. ​В Москве мужчина выбросил из окна жену и маленького ребенка 19375
  2. ​Юмористическое шоу Comedy Club закрывают 12519
  3. ​Ученые из Индии изобрели глазные капли, помогающие снимать очки для чтения 12508
  4. ​Ореховый Спас: история, традиции и обычаи праздника // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 7031
  5. ​Так ли страшны видеоигры? 5407
  6. «Верни стену», «Мой подзащитный — многодетный отец», опасения за директора Toyota — подборка интернет-шуток об аресте Павле Дурова 5386
  7. ​Легендарные синие автобусы уехали из Сургута к новым владельцам 4217
  8. В Сургуте стартовал отопительный сезон 3643
  9. ​Просьбы сургутян услышаны: девять автобусных маршрутов обещали изменить 3370
  10. Что происходит с замедлением YouTube в России // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3279

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика