Губернатор Югры встретился с представителями «Движения первых»

Губернатор Югры Руслан Кухарук провел заседание координационного совета по взаимодействию с движением детей и молодежи «Движение первых». В ходе встречи обсуждались региональные проекты, направленные на помощь школьникам в выборе профессии и участие в общественной деятельности.

Одним из ключевых проектов стало «Студенческие смены в Югре», реализуемое впервые. Сегодня 18 одиннадцатиклассников из разных муниципалитетов округа начали пятидневную программу в Югорском государственном университете, где они смогут познакомиться с преподавателями и узнать о возможностях научной и творческой деятельности. До конца года подобные смены пройдут также в Сургутском государственном университете и Ханты-Мансийском технолого-педагогическом колледже.

Особое внимание было уделено проекту «Обучение служением», который второй год реализуется в Югорском государственном университете. Более 1000 студентов совмещают учебу с общественной деятельностью, применяя свои профессиональные навыки для решения социальных задач. Губернатор отметил пример студентки Татьяны Селезневой, которая помогала детям с особенностями развития в центре «РАСсвет». «Югра входит в число пилотных регионов, где проект «Обучение служением. Первые» активно внедряется, и его участниками стали учащиеся 18 школ округа», – подчеркнул Кухарук.

На встрече также обсудили предложения школьников-победителей финала Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» по созданию полигонов для тренировок. Губернатор поручил профильным департаментам и главам муниципалитетов проанализировать существующие площадки и создать условия для подготовки к соревнованиям.