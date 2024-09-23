В ХМАО прогулка на лодке обернулась тяжелыми травмами

В минувшие выходные на реке Конда в ХМАО произошел страшный инцидент – мужчина выпал с лодки и серьезно пострадал от винта мотора. Об этом сообщает группа во «ВКонтакте» «ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре».

«В Ханты-Мансийском районе на реке Конда, в районе лодочной станции п. Выкатной произошло происшествие, из лодки выпал мужчина (1978 г.р.) и получил телесные повреждения винтом мотора. Очевидцами извлечен из воды на берег», – заявили в источнике.

В настоящий момент мужчина находится в тяжелом состоянии.

Ранее в siapress.ru писали, что в Сургутской травмбольнице спасли пожилого мужчину, на которого наехала моторная лодка.