Михаил Сердюк поймал щуку весом почти 15 килограммов

Депутат Думы ХМАО от партии «Справедливая Россия» Михаил Сердюк поймал огромную щуку, вес которой составил 14,5 килограммов. Рыбу удалось выловить на спиннинг и вращающуюся блесну Blue Fox 5, сообщают URA.RU.

«На выходных поймал щуку весом 14,5 килограмма. У рыбаков не принято выдавать свои места, а то хорошего клева в следующий раз может и не быть. Так что желающим поймать такую же рыбу придется объехать все 300 тысяч замечательных озер Ханты-Мансийского округа», — рассказал Михаил Сердюк.

Депутат сделал совместную фотографию с рыбой, загадал три желания и отпустил щуку обратно в воду.

Ранее мы писали о том, что житель Тюмени поймал в Сургуте щуку с человеческий рост.