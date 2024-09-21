В Ханты-Мансийске обсудили реализацию мер поддержки студентов, изучающих родные языки

Накануне в Ханты-Мансийске руководители органов власти, учреждений культуры, ректоры вузов и представители КМНС обсудили реализацию научных программ и меры поддержки студентов, изучающих родные языки. Об этом сообщает группа «Югра» во «ВКонтакте».

Сейчас ведущие вузы региона уделяют большое внимание теме сохранения и популяризации культуры коренных народов Севера.

«В СурГУ работает Институт профессионального образования коренных народов Югры. Специалисты проводят профориентационную работу с учащимися школ-интернатов, детьми из числа КМНС. Институт разрабатывает образовательные программы, методики обучения, направленные на сохранение национальной самобытности народов Севера. В СурГПУ появилась программа двухпрофильного бакалавриата по направлению «Педагогическое образование» (направленность «Русский язык и родной язык (хантыйский, мансийский)», ‒ указали в сообщении.

В Нижневартовском государственном университете обучают магистров по профилю «Хантыйская филология», а для бакалавриата доступны образовательные программы «Хантыйская филология» и «Педагогическое образование» с двумя профилями подготовки: «Русская литература» и «Родная (хантыйская) литература».

Также, на базе Югорского государственного университета открывается подготовительное отделение для слушателей из числа коренных народов Югры.

«С 2017 года на базе Окружного Дома народного творчества работает «Окружная школа Медвежьих игрищ». Сейчас специалисты работают над созданием трех локальных площадок школы: северные ханты ‒ Ханты-Мансийск, Белоярский район, восточные ханты ‒ Мегион, северные манси ‒ поселок Саранпауль Березовского района», ‒ добавили в сообщении.

Помимо этого, в Югорске реализуется проект «Национальный корпус мансийского языка». В настоящее время они перевели 94 тысячи предложений с мансийского языка на русский.