В Югре стартовала акселерационная программа «Лаборатория креативных индустрий»

В Югре стартовала бесплатная акселерационная программа для креативных предпринимателей. Мероприятие проводится Фондом «Мой Бизнес» и компанией «Деловая среда» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Программа будет проходить на базе двух городов – Сургут и Ханты-Мансийск, и продлится с 16 сентября по 31 октября 2024 года.

Акселерационная программа нацелена на развитие креативных индустрий, которые уже становятся важным сектором экономики, как на региональном, так и на мировом уровне. По данным Центра стратегических разработок, доля креативной экономики в ВВП России к 2024 году может достигнуть 8,5%, а к 2035 году – до 10%. Вклад креативных индустрий в развитие экономики Ханты-Мансийского автономного округа также продолжает расти. Принятая в 2024 году Концепция развития креативных индустрий в Югре предполагает создание новых продуктов в маркетинг-ориентированных секторах и создание комфортных условий для самореализации талантливой молодежи.

Основная цель программы – предоставить креативным предпринимателям, самозанятым и физическим лицам, занятым в творческих отраслях, возможность улучшить свои навыки в маркетинге, управлении и продвижении продукции. Участники программы пройдут обучение по различным направлениям, включая разработку маркетинговой стратегии, создание бизнес-модели и поиск новых рынков сбыта.

Программа включает как очные встречи, так и онлайн-вебинары и практические задания. Старт программы был дан 16 сентября в Ханты-Мансийске, где состоялась очная сессия на тему «Путь креативного предпринимателя. Возможности развития». 18 сентября аналогичное занятие прошло в Сургуте. В онлайн-формате запланированы вебинары на темы «Упаковка креативного продукта для повышения продаж» (24 сентября) и «Каналы продаж для креативного предпринимателя» (26 сентября).

На протяжении всего обучения участники смогут общаться с наставниками и черпать вдохновение из историй успешных предпринимателей. Среди преподавателей программы – опытные эксперты, такие как медиаменеджер и креативный продюсер Марина Пуксант, предприниматель и руководитель коммуникационного агентства Анна Амелина, продакт-менеджер и куратор проектов Института развития индустрии моды Beinopen Александра Чубарова, продюсер и креативный консультант Кирилл Маркес, а также предприниматель и инвестор с оборотом более 75 млн рублей Сергей Пугаев,.

В ходе программы участникам предложат сформулировать и оценить свои бизнес-идеи, создать маркетинговую стратегию, выстроить бизнес-модель и найти сообщества для нетворкинга. В процессе обучения предприниматели получат знания и инструменты для стратегического планирования своих проектов, смогут найти точки роста и подготовить бизнес к выходу на новые рынки.

Участники, которые уже имеют зарегистрированный бизнес (ИП или юридическое лицо), смогут претендовать на денежные призы. В финале программы будет защита проектов, где за первое место можно получить 150 тысяч рублей, за второе – 100 тысяч рублей, а за третье – 50 тысяч рублей. Участие в программе бесплатное, однако требует полной вовлеченности и готовности учиться. Организаторы подчеркивают, что программа создана специально для Югры, с учетом особенностей региона и его стратегического плана развития.

Этот проект стал еще одной важной инициативой в рамках поддержки креативных индустрий, осуществляемой в регионе. Югра активно инвестирует в развитие малого и среднего предпринимательства, создавая новые возможности для молодых и амбициозных предпринимателей в различных отраслях экономики.