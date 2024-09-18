Губернатор Югры вручил награды работникам ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

В ходе рабочей поездки в Когалым губернатор Югры Руслан Кухарук вручил государственные и окружные награды сотрудникам ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Во время церемонии награждения глава региона отметил значимость Когалыма как важного центра экономического и социального развития Западной Сибири.

«Когалым не просто столица „ЛУКОЙЛа“. Это жемчужина всей Западной Сибири, город, который динамично развивается и является лидером по многим социально-экономическим показателям не только в нашем регионе, но и в Российской Федерации. Здесь созданы условия для жизни и труда людей, для того, чтобы югорчане, которые здесь родились, возвращались. Этому предшествовала серьезная работа не одним поколением людей», — подчеркнул Руслан Кухарук.

Губернатор Югры также отметил, что руководство компании уделяет внимание не только развитию производственных мощностей, но и заботится о людях, создавая объекты социальной, спортивной и образовательной инфраструктуры. По его словам, «проекты, запущенные „ЛУКОЙЛом“, направлены на развитие города, округа и всей страны. Грамотное, скрупулезное отношение компании к работе, к организации процессов, которые связаны с нефтегазодобычей и созданием условий для людей, — это залог успеха».

«Сегодня с управленческой командой обсудили совместные планы. В том числе – реализацию нового соглашения о сотрудничестве, которое Правительство Югры и «ЛУКОЙЛ» заключили в этом году. Большой блок договоренностей по соглашению связан именно с усилением социальной инфраструктуры в городах Югры», – резюмировал губернатор.