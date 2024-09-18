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​В Когалыме построят новый музейный комплекс с планетарием

Губернатор Югры принял участие в закладке камня на месте будущего музейного комплекса в Когалыме

​В Когалыме построят новый музейный комплекс с планетарием
Фото t.me/kuharuk_ruslan

Во время рабочей поездки в Когалым губернатор Югры Руслан Кухарук принял участие в церемонии закладки символического камня на месте будущего музейного комплекса. Новый объект культуры общей площадью более 11 тысяч квадратных метров будет состоять из трех корпусов и станет центром притяжения для жителей и гостей округа.

Музейный комплекс включит в себя филиал Русского музея, выставочное пространство, музеи нефти и нумизматики, а также планетарий.

«Сегодня исторический день для Когалыма и всего нашего округа. Сейчас мы смотрим в будущее, связывая его с созданием новых объектов, которые станут точками притяжения для наших жителей. Уверен, что музейный комплекс станет местом для творчества и развития юных талантов», – подчеркнул Руслан Кухарук.

Заместитель директора Государственного Русского Музея Анна Цветкова добавила: «На учреждения культуры возложена ответственная миссия по сохранению традиций жителей нашей страны. В новом музейном пространстве будет представлен филиал Русского музея, в котором сегодня хранится самая большая в мире коллекция отечественного искусства. Задача, которая стоит перед нами, – продолжить сохранять и преумножать российские духовно-нравственные ценности».

Также в ходе рабочей поездки в Когалым Руслан Кухарук принял участие в открытии литературного сквера, созданного в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Проект сквера был разработан совместно с жителями города, учитывая их предпочтения и пожелания. Центральным элементом сквера стала скульптура русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, созданная российским скульптором, народным художником Российской Федерации Александром Рукавишниковым.

В новом сквере были расширены существующие пешеходные дорожки, проложены новые, обустроены парковочные места, установлены малые архитектурные формы и проведен монтаж наружного освещения. Особое внимание было уделено сохранению всех деревьев, растущих на территории сквера, что позволяет гармонично вписать его в существующий ландшафт.


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Сегодня в 12:01, просмотров: 288, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 13:13
Столица «ЛУКОЙЛа» развивается. Частная нефтяная компания не проводит голосований для федерального софинансирования, а платит частные деньги на строительство музейного комплекса с планетарием площадью в 11 тысяч м2. Более того она привлекла в Когалым Русский музей, где планируется открыть филиал. Похоже по такому пути идёт и СИБУР в Тобольске. А куда тем временем тратит бюджетные деньги округ? Не да. Долгострои. В том же Ханты-Мансийске Максим Ряшин, не смотря не его ненормативную лексику, сорвал ввод школы на 1500 мест в районе СУ-967 и потерял федеральное софинансирование. Из бюджета округа ему выделили 511 миллионов траншами на три года. Ранее на достройку школы на 1725 мест он получил из окружного бюджета 440 млн рублей и ещё 250 млн рублей на строительство дорожной сети мкр «Береговой». А музеи и планетарии в Югре кто должен строить? Ага, добрые дядя? Почему потеряли в Хантах федеральное софинансирование? Ответ до банальности прост. Недостатки в проектной документации. Это как понять-то ? Это что по прежнему работает принцип «все в доле»? Когда забили сваи и остановили стройку для корректировки проектной документации? При этом «забив» на плановые сроки ввода объекта. Что это за проектировщики такие бракоделы работают для Югры? И не только в строительстве. В реформе городского общественного транспорта Сургута ОТСлаб так напроектировал, что впору было останавливать работу общественного транспорта для корректировки проекта. Но обошлось без остановки. Корректировали на ходу. И в результате от проекта ОТСлаб осталась только корочка и титульный лист. Может быть в Университетах Югры надо открыть факультеты проектирования и геодезический колледж. А то за вертикальную планировку и топооснову коммерческие фирмы дерут бешеные деньги, а геодезиста днём с огнём не сыскать. Зачем нам для региона выпускать столько гуманитарием, когда заезжие проектировщики разбазаривают окружной бюджет. Пора иметь свою высшую югорскую школу проектирования. Может тогда на сэкономленные средства окружного бюджета можно построить Планетарий в Сургуте и отреставрировать там же дом Пионеров.

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