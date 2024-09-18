Югра примет участие в промышленно-энергетическом форуме TNF-2024 в Тюмени

Губернатор Югры Руслан Кухарук возглавит делегацию Югры на промышленно-энергетическом форуме TNF-2024, который пройдет в Тюмени. Форум объединяет производителей нефтегазового оборудования, сервисные компании регионов России и недропользователей.

В состав делегации, кроме губернатора, вошли первый заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев, заместитель губернатора Сергей Черняев, директор департамента экономического развития и заместитель губернатора Сергей Афанасьев, а также представители топливно-энергетического комплекса региона.

Главная тема форума в этом году — «Технологическая устойчивость: стратегия развития». В рамках деловой программы участники обсудят вопросы обеспечения технологической устойчивости и создания условий для санкционной независимости. Будет уделено внимание развитию и модернизации топливно-энергетического комплекса страны, созданию конкурентных продуктов на основе уникальных отечественных разработок в области нефтегазового машиностроения.

Губернатор Югры Руслан Кухарук выступит на пленарной сессии «Технологическая устойчивость: стратегия развития», где поделится опытом и предложениями по развитию отрасли, а также посетит выставку форума, где ознакомится с экспонентами.

Одним из ключевых событий форума станет презентация инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ-ПАРК». Центр займется разработкой и созданием инновационных технологий и компетенций для топливно-энергетического комплекса России, а также передовых инженерных технологий, адаптированных к условиям Севера и Арктики.

От Югры в форуме принимают участие десять компаний, работающих в сфере нефтегазового машиностроения, нефтесервисного оборудования, нефтехимии и производства беспилотных летательных систем.