На трассе «Нефтеюганск-Мамонтово» произошло ДТП с летальным исходом

Вчера, 16 сентября, на автодороге «Нефтеюганск-Мамонтово» 22-летний водитель «УАЗ» устроил смертельное ДТП. По предварительным данным, он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с транспортным средством «МАН», сообщает Госавтоинспекция Югры.

«16 сентября около 21:15 на 703 километре автодороги «Нефтеюганск-Мамонтово» в Нефтеюганском районе, 22-летний водитель «УАЗ», по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди «МАН», под управлением 38-летнего водителя», ‒ указали в сообщении.

В автоаварии погиб молодой водитель «УАЗ».

За сутки на дорогах округа зарегистрировали шесть ДТП, в которых один человек погиб и пять получили травмы, в том числе один ребенок.