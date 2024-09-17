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​В Нефтеюганском районе в ДТП погиб начинающий водитель

На трассе «Нефтеюганск-Мамонтово» произошло ДТП с летальным исходом

​В Нефтеюганском районе в ДТП погиб начинающий водитель
Фото: Госавтоинспекция Югры

Вчера, 16 сентября, на автодороге «Нефтеюганск-Мамонтово» 22-летний водитель «УАЗ» устроил смертельное ДТП. По предварительным данным, он не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с транспортным средством «МАН», сообщает Госавтоинспекция Югры.

«16 сентября около 21:15 на 703 километре автодороги «Нефтеюганск-Мамонтово» в Нефтеюганском районе, 22-летний водитель «УАЗ», по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди «МАН», под управлением 38-летнего водителя», ‒ указали в сообщении.

В автоаварии погиб молодой водитель «УАЗ».

За сутки на дорогах округа зарегистрировали шесть ДТП, в которых один человек погиб и пять получили травмы, в том числе один ребенок.


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Сегодня в 10:02, просмотров: 331, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 11:41
Сводки с ДТП со смертельным исходом стали ежедневными и региональные власти считают это неизбежным злом? Ещё нет гололеда, а гибель людей на трассах зашкаливает. Виновник всех ДТП это скорость ТС. Однако водители всегда спешат, по ГАИ на каждом км не поставивши. Можете быть надо на каждом км трассы строить «лежачих полицейских».
А тем временем в Нефтеюганске с 13 по 27 сентября продлится конкурс на пост Главы города. Тоже предвыборная гонка, длящаяся уже полгода. Всего ссылаются на негласного хозяина города Степана Пыталева, который якобы с помощью контроля над городской Думой саботирует выборы кандидата представителя от округа.
Между тем есть хороший кандидата от округа, который устроит всех. Это Директор внутрипола Югры Наталья Гулина. У неё есть опять работы главой Радужного и она может навести порядок в Нефтеюганске.

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