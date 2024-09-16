Сотрудники Центроспаса Югры нашли утонувшего мужчину и вездеход

Накануне, 13 сентября, на озере Большой Костыв в Кондинском районе ХМАО нашли утонувший вездеход «ГАЗ-71». Как оказалось, транспортное средство, следовавшее вдоль берега, было стянуто в болотную воду и перевернулось, сообщает КУ «Центроспас-Югория».

«Спасатели выезжали на озеро Большой Костыв в Кондинский район по сообщению: на берегу озера при объезде вдоль берега на гусеничном вездеходе «ГАЗ-71» произошло стаскивание транспортного средства в болотную воду с последующим опрокидыванием», ‒ указали в сообщении.

Водолазы обследовали участок озера общей площадью 2000 квадратных метров и обнаружили тело мужчины 1972 года рождения. Погибшего подняли на поверхность и передали сотрудникам полиции.