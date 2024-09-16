В Югре завершился Всероссийский форум социального призвания «Добрино»

В Ханты-Мансийске завершился Всероссийский форум социального призвания «Добрино», который собрал более 400 представителей некоммерческих организаций (НКО), социальных учреждений и участников программы «Обучение служением» из 53 регионов России, а также из Пакистана и Республики Беларусь. В течение нескольких дней участники форума совместно с экспертами и ресурсными центрами НКО разрабатывали предложения для стратегии развития гражданского сектора, проектировали новые продукты для вузов, обсуждали развитие волонтерства и представляли свои социальные проекты.

Форум «Добрино» стал флагманским проектом молодежного центра в Ханты-Мансийске, и будет проходить в окружной столице ежегодно. Местом проведения форума не случайно был выбрана именно столица автономного округа, так как Югра занимает лидирующие позиции среди регионов страны по уровню поддержки некоммерческого сектора и развитию социального предпринимательства.

Губернатор Югры Руслан Кухарук, посетивший форум, подчеркнул значимость добровольчества для молодежи округа: «Добровольчество – одно из самых популярных направлений среди молодежи Югры. Наш регион стал победителем Всероссийского конкурса по созданию круглогодичных центров компетенций по молодежной политике среди субъектов России. С этого года разрабатываем проект круглогодичного молодежного образовательного центра «Добрино». Это пространство, которое объединит лидеров, руководителей некоммерческих организаций и волонтерских сообществ со всей страны».

На встрече с председателем комитета Государственной Думы РФ по молодежной политике и ассоциации волонтерских центров «Добро.рф» Артемом Метелевым была определена стратегия дальнейшего сотрудничества между регионом и ассоциацией. Принято решение о расширении сотрудничества: появятся программы обучения для НКО и команд городов, акселератор для будущих предпринимателей, а также международные стажировки.

Артем Метелев высоко оценил инициативы региона и подчеркнул важность активного участия жителей Югры в общественной жизни: «Регион не просто так занимает первое место на Урале. Здесь очень много людей, которые не проходят мимо чужой беды. Людей, которые умеют и готовы объединять других для решения проблем. Людей, которые готовы брать на себя ответственность за решение этих проблем и добиваться результата».

Руслан Кухарук также отметил необходимость вовлечения молодежи в формирование содержания и программ центра «Добрино»: «Важно наполнить это пространство теми смыслами, идеями и проектами, которые откликаются молодежи. Вместе с организаторами форума социального призвания соберем предложения от участников по оформлению нового центра. В свою очередь, для архитекторов и проектировщиков поставил задачу – создать все условия по их запросам. Главными хозяевами этой территории должны быть сами ребята».

Губернатор Югры выразил благодарность всем участникам и экспертам форума, отметив важность таких мероприятий для региона: «Благодарю всех участников и экспертов, которые приехали к нам издалека. Уверен, что мы не раз еще встретимся в Югре. Форум «Добрино» уже стал флагманским проектом молодежного центра в Ханты-Мансийске и будет проходить здесь ежегодно. Будем ждать вас в доме добра, взаимопомощи и творческих людей!»

Форум «Добрино» в очередной раз подтвердил, что Югра – регион с сильным гражданским обществом, где социальные инициативы и волонтерство играют важную роль в жизни молодежи и общества в целом.