93-летняя путешественница Бабушка Женя приехала в Югру

Накануне Югру посетила 93-летняя тревел-блогер Бабушка Женя (Евгения Семёнова). Она путешествует всю свою жизнь, и вот недавно создала свою страницу в соцсетях, где делится уникальными кадрами своих поездок со всем миром, сообщает группа «Югра Официально».

«93-летняя путешественница стала одним из экспертов на интенсиве «Медиавдохновение. Истории, которые объединяют», где пообщалась с молодыми людьми, поделилась невероятной любовью к жизни, рассказала, что привело ее в социальные сети, и дала полезные советы о съемках трендовых видео и развитии блога», – указали в сообщении.

О своих впечатлениях от Югры и о том, как Бабушка Женя стала блогером, она рассказала в видеоролике.

Недавно Бабушка Женя совместно с Центром социальных медиа Югры сняли интересный клип. Путешественницу настолько вдохновил Ханты-Мансийск, что она решила рассказать о нем всему миру.