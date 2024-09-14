Югра пополнила автопарк скорой помощи тремя современными «Газелями Next»

Югорская служба скорой помощи пополнилась тремя новыми автомобилями «Газель Next». Эти машины оборудованы просторным салоном с выделенной зоной для медиков, что улучшает условия работы и скорость оказания экстренной помощи. Новые автомобили были приобретены в рамках программы «Современное здравоохранение» и направлены на повышение эффективности работы служб, особенно в случаях ДТП и других чрезвычайных ситуаций.

«Распределение автомобилей: 1 АСМП для БУ «Сургутская городская клиническая станция скорой медицинский помощи»; 1 АСМП для отделения скорой медицинской помощи БУ «Мегионская городская больница»; 1 АСМП для отделения скорой медицинской помощи БУ «Урайская городская клиническая больница», — рассказала пресс-служба Депздрава Югры.

На данный момент автопарк скорой помощи округа насчитывает 265 машин, причем 73,5% из них эксплуатируются менее пяти лет. Ежедневно на службу выходят 130 бригад, которые только за 2024 год совершили около 300 тысяч выездов.

Всего с начала года автопарк пополнился 19 новыми машинами скорой помощи.