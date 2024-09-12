В Югре проходят мероприятия по случаю Дня работников леса

12 сентября 2024 года в Ханты-Мансийске пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню работников леса и лесоперерабатывающей промышленности. Мероприятия состоятся в Конгрессно-выставочном центре «Югра-Экспо» (ул. Студенческая, 19) в рамках Югорского лесного форума.

Форум объединит деловые встречи, выставки и конкурс лучших представителей профессии. На площади у центра «Югра-Экспо» будет организована демонстрация специализированной лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования.

Более ста специалистов лесного хозяйства автономного округа примут участие в Совете лесничих, где подведут промежуточные итоги года. В рамках выставки «Годичное кольцо-2024» будут представлены достижения лесничеств и лесхозов округа, а также высажены новые деревья на городской Аллее лесоводов и лесничих.

Важной частью программы станет чествование лучших специалистов лесного хозяйства, ветеранов отрасли и победителей профессиональных конкурсов, чей вклад в сохранение и приумножение лесов Югры высоко ценится обществом.