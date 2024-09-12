В Югре проходит слет школьных лесничеств «Сохраним цветущий мир Югры»

В преддверии профессионального праздника – Дня работников леса, который отмечается ежегодно в третье воскресенье сентября, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре состоится ряд тематических мероприятий. Одним из главных событий станет XXII Открытый окружной слет школьных лесничеств «Сохраним цветущий мир Югры», который пройдет с 10 по 13 сентября в Детском спортивно-оздоровительном лагере «Окуневские зори» в Советском районе.

На мероприятие собрались школьные лесничества со всего округа, чтобы проверить свои знания и умения, а также получить новый опыт в сфере лесоводства. В этом году в слете принимают участие 10 команд – победителей и призеров межрайонных соревнований, а также команды, показавшие лучшие результаты в лесной отрасли. Среди участников будет и команда из Свердловской области.

В рамках слета состоится региональный этап Всероссийского лесного конкурса «Подрост», где воспитанники и руководители школьных лесничеств представят и защитят свои проекты. Также пройдут курсы для руководителей школьных лесничеств, организованные педагогическим составом Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ).

Организаторами мероприятия выступают Региональная общественная организация «Общество лесоводов Югры» и Акционерное общество «ННК – Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие».