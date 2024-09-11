Врач из ХМАО предложил бороться с осенней хандрой при помощи классической музыки

Кардиолог из Югры Прохор Павлов предложил эффективный способ борьбы с осенней хандрой – слушать классическую музыку. По его словам, она помогает снижать тревожность, улучшает настроение и даже способствует улучшению памяти. Информация об этом появилась на официальном сайте окружной клинической больницы Ханты-Мансийска.

Врач отмечает, что влияние классической музыки на организм человека доказано научными исследованиями. Она стимулирует выработку дофамина – гормона счастья, что помогает справляться с осенней хандрой и улучшает общее психоэмоциональное состояние.

«Под воздействием классической музыки выделяется достаточное количество дофамина, который обладает антистрессовым механизмом и снижает тревожность», – поясняет кардиолог.

Кроме того, Павлов подчеркнул положительное влияние музыки на женщин во время беременности, что может уменьшить симптомы депрессии и даже облегчить процесс родов.