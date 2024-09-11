На протяжении 20 лет мост «Красный дракон» радует югорчан

Сегодня, 11 сентября, мосту «Красный дракон» в Ханты-Мансийске исполнилось 20 лет. Благодаря труду большого количества людей объект на протяжении долгих лет радует всех югорчан и гостей региона. Первые транспортные средства проехали по мосту в 2004 году, сообщает группа «Новости Югры» во «ВКонтакте».

«Много трудов людей было вложено в постройку моста. Ситуация осложнялась достаточно сложным рельефом холмистой местности, а также желанием создать объект, не имевший аналогов на территории России. Благодаря необычному архитектурному решению и красному цвету металлоконструкций мост, внешне напоминающий выгнувшее мощную спину сказочное существо, получил в народе прозвище «Красный дракон», ‒ указали в сообщении.

Напомним, что в 2024 году на мосту обновили подсветку. Теперь объект выглядит еще эффектнее и ярче.