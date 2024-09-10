В Югре пройдет публичное обсуждение контроля над продажей алкоголя

10 сентября 2024 года в Ханты-Мансийском автономном округе состоится публичное обсуждение правоприменительной практики в области регионального государственного контроля за розничной продажей алкогольной продукции. Мероприятие пройдет с 11:00 до 13:00.

Откроет обсуждение заместитель руководителя МРУ Росалкогольтабакконтроля по Уральскому федеральному округу Алексей Пакуть, который выступит с приветственным словом. Далее помощник руководителя МРУ Росалкогольтабакконтроля по Уральскому федеральному округу Игорь Сидун представит доклад об актуальных вопросах соблюдения обязательных требований в сфере производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции.

С обзором правоприменительной практики контрольной деятельности департамента экономического развития ХМАО-Югры выступит заместитель директора департамента Виталий Костин. Он осветит индикаторы риска нарушения требований, вопросы утраты арестованного имущества и самоконтроля на соответствие законодательству.

Завершит мероприятие открытая дискуссия с комментариями участников, предпринимательского сообщества и заинтересованных лиц, после чего итоги дискуссии подведет Алексей Пакуть. Полный доклад по теме доступен на официальном сайте департамента экономического развития Югры в разделе «Правоприменительная практика».