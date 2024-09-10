С 9 по 13 сентября в Ханты-Мансийске проходит Всероссийский форум социального призвания «Добрино», организованный на платформе «Росмолодежь.События». Открытие форума прошло 9 сентября в 14:30 на пленарной сессии «Россия – для граждан, граждане – для России: новые вызовы и новые возможности», которая пройдет в павильоне около арт-резиденции «На берегу».

На пленарной сессии участники обсудили важные вопросы взаимной помощи и ответственности России перед гражданами и граждан перед Россией, идеи социального служения и гражданского соучастия, роль некоммерческого сектора в жизни российского общества, а также векторы развития молодежной политики и цифровой экосистемы добровольчества в стране.

Спикерами форума выступают:

Юлия Устинова , заместитель директора Российского центра гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи;

, заместитель директора Российского центра гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи; Ирина Мерсиянова , директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ «Высшая школа экономики»;

, директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ «Высшая школа экономики»; Владимир Вайнер , директор Центра развития сектора некоммерческих организаций Агентства стратегических инициатив;

, директор Центра развития сектора некоммерческих организаций Агентства стратегических инициатив; Галина Лапонова , генеральный директор Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко;

, генеральный директор Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко; Дмитрий Сафиоллин, генеральный директор Фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры».

Кроме того, в рамках форума будет подписано соглашение о сотрудничестве в сфере молодежной политики между Департаментом молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Администрацией города Ханты-Мансийска.

Проведение форума «Добрино» в Югре стало возможным благодаря открытию одноименного круглогодичного образовательного центра, который служит площадкой для обмена опытом и получения новых компетенций в области социально значимой деятельности и добровольчества.

Каждый день форума будет посвящен определенной тематике. 10 сентября участники будут обсуждать вклад некоммерческого сектора в достижение национальных целей развития России. 11 сентября будет посвящен межсекторному взаимодействию в социальной сфере как инструменту развития территорий. 12 сентября участники сосредоточатся на теме инфраструктуры поддержки и продвижения гражданских инициатив.