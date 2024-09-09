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​В Югре создадут цифровую платформу для оценки эффективности местных администраций

Эффективность работы муниципалитетов в Югре оценят в цифровом формате

​В Югре создадут цифровую платформу для оценки эффективности местных администраций
Фото admhmao.ru

В Югре прошло первое расширенное заседание правительства региона под председательством губернатора Руслана Кухарука. В мероприятии приняли участие главы муниципальных образований округа. В начале заседания избранный глава региона подвел итоги работы команды правительства региона за последние три месяца, начиная с момента его назначения временно исполняющим обязанности губернатора. Он подчеркнул, что предложения от жителей, организаций и управленческих команд муниципалитетов будут тщательно проанализированы, чтобы на их основе принять системные решения при формировании проектов регионального и муниципальных бюджетов.

«Благодарю заместителей губернатора, руководство окружных департаментов, глав и депутатов муниципальных образований за плодотворную совместную работу. Наш диалог помог узнать о текущем положении дел в разных сферах, акцентировать внимание на первоочередные задачи в муниципальных образованиях», – выразил слова благодарности губернатор Югры.

Руслан Кухарук подчеркнул важность совместной работы с муниципальными образованиями, направленной на удовлетворение запросов населения: «Наша совместная работа с муниципалитетами Югры должна проявляться на практике, состоять в том, чтобы профильные заместители губернатора, руководители окружных департаментов были максимально погружены в вопросы муниципального уровня и готовы оказать необходимую помощь в решении любого вопроса».

Продолжая обсуждение вопросов развития городов и районов округа, Руслан Кухарук анонсировал создание новой цифровой платформы для отслеживания показателей развития всех муниципальных образований региона. Поручение по ее разработке было дано департаменту информационных технологий и цифрового развития совместно с департаментом экономического развития. По мнению губернатора, единая цифровая площадка упростит процесс сбора данных от муниципалитетов и позволит эффективно отслеживать ключевые показатели работы в разных сферах.

«К этой работе прошу также подключиться глав муниципалитетов, которые помогут профильным департаментам сформировать техническое задание для создания такой платформы», – добавил Руслан Кухарук.

На заседании были вручены дипломы главам ряда муниципальных образований за достижение наилучших показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления. Награды получили главы Когалыма Николай Пальчиков, Покачи Виктор Таненков, Ханты-Мансийска Максим Ряшин, Белоярского района Сергей Маненков и Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин. Оценка их работы проводилась по более чем 40 показателям, включая количество субъектов малого и среднего предпринимательства, уровень заработной платы населения, площадь жилья на одного жителя.


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09 сентября в 22:15, просмотров: 195, комментариев: 0
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