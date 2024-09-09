В Югре состоялась инаугурация нового губернатора – Руслана Кухарука

8 сентября состоялась торжественная церемония вступления в должность нового губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслана Кухарука. В ходе церемонии глава региона получил официальные символы государственной власти и принес присягу: «Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, Устав и законы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, защищать интересы населения автономного округа».

На инаугурации присутствовали полномочный представитель президента России Владимир Якушев, губернатор Тюменской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Свердловской области Александр Моор, Дмитрий Артюхов и Евгений Куйвашев, члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы, представители местного самоуправления, руководители предприятий, общественные деятели, молодежь и представители культуры.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила Руслана Кухарука с назначением, подчеркнув важность задач, стоящих перед новым губернатором: «Опыт и умение трудиться с полной отдачей сил будут способствовать укреплению российской государственности».

Владимир Якушев отметил управленческие качества нового главы Югры: «Руслан Николаевич – опытный управленец, и он понимает значимость командной работы. Югра – один из важнейших субъектов для экономики страны. Здесь сосредоточены ключевые нефтедобывающие предприятия России. Руслану Николаевичу предстоит активно включиться в работу вместе с командой автономного округа, учитывая направления, отмеченные президентом России до 2030 года». Он также подчеркнул, что Югра занимает лидирующие позиции в рейтингах российских субъектов, и необходимо не только удержать эти позиции, но и усилить их.

К поздравлениям присоединились губернаторы соседних регионов. Александр Моор долгое время возглавлял администрацию Тюмени, и когда в 2018 году уходил на пост губернатора области, предложил стать своим преемником на посту градоначальника именно Руслану Кухаруку. «С Русланом Николаевичем мы проработали более 13 лет. Он прошел все ступени муниципальной и государственной службы. За 101 день мы наблюдали, как вы встречались с югорчанами. И ваша открытость к диалогу и ответственность в принятии важных управленческих решений привела вас к вступлению в должность губернатора Югры», – отметил глава области.

Со вступлением в должность Руслана Кухарука поздравили и почетные граждане автономного округа. Александр Филипенко, который возглавлял Югру со дня ее образования до февраля 2010 года, подчеркнул потенциал региона: «Регион обладает огромным потенциалом талантливых людей и ресурсов для дальнейшего роста. Это территория заслуженных ветеранов и перспективной молодежи, за которыми будущее. Дорогие земляки, поздравляю вас всех с избранием нового губернатора!»

Предшественница Руслана Кухарука на посту губернатора Наталья Комарова, возглавлявшая Югру с 2010 по 2024 год, отметила важность преемственности поколений: «Отдавая дань ветеранам, коренным жителям Югры, людям, которые начинали индустриализацию региона и страны, хочу обратить внимание на то, что будущее за теми, кто живет сегодня и завтра. Особый югорский характер, которому до всего есть дело – это и вклад в развитие России, моментальная реакция на боль других. Я очень внимательно следила за тем, что вы делаете и как. И очень рада тому обстоятельству, что у нас совпадают с вами базовые координаты, на которых держится движение – это люди».

В своей вступительной речи Руслан Кухарук обозначил приоритетные направления работы на посту губернатора. «30 мая президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин назначил меня временно исполняющим обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Решение нашего Президента для меня – это большая ответственность перед страной, регионом, перед каждым жителем», – подчеркнул он.

Новый губернтаор также рассказал о своих наблюдениях в ходе встреч с жителями и коллективами региона: «Проехав сотни километров, посетив города и поселки, встретившись с коллективами и жителями, я увидел, как изменился родной округ, и какая масштабная работа проделана за эти десятилетия муниципальными и региональными командами под руководством Александра Васильевича Филипенко и Натальи Владимировны Комаровой».

Руслан Кухарук особо подчеркнул важность развития муниципальных образований: «У каждого из 22 муниципальных образований колоссальный потенциал. У всех свои точки роста. Ключ развития Югры во многом лежит в развитии муниципалитетов. Именно на развитие городов и районов должны быть сосредоточены первоочередные усилия органов власти всех уровней. Жители городов и районов заслуживают того, чтобы жить в комфортных условиях. Поэтому повышение качества жизни югорчан – наша главная задача и ответственность».

Глава Югры также обозначил приоритеты в экономической сфере: «Югра – это мощный регион нашей страны, который по праву называют энергетическим сердцем России. Нефтегазовая отрасль играет ключевую роль в создании возможностей для достижения национальных целей развития страны, которые определил Президент Российской Федерации. Наша задача – сформировать условия для ее дальнейшего развития. Одно из ключевых направлений – воспроизводство ресурсной базы. Важность этого определена необходимостью стратегического сохранения уровня годовой добычи нефти для обеспечения энергетической безопасности страны».

Руслан Кухарук выступление словами: «Как говорит наш Президент Владимир Владимирович Путин, государственная служба – это в первую очередь служение людям. На этом строю свою работу! Готов работать для людей, готов служить Югре!»