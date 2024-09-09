В Кондинском районе подросток без прав влетел в столб

Вчера, 8 сентября, в поселке Мортка Кондинского района подросток без прав попал в автоаварию. По предварительным данным, он превысил скорость, не справился с управлением и наехал на железобетонную опору уличного освещения, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«8 сентября 2024 года около 02:30 на улице Индустриальная в поселке Мортка Кондинского района, не имеющий права управления транспортными средствами 17-летний водитель «Ваз», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил наезд на железобетонную опору уличного освещения», ‒ указали в сообщении.

В ДТП пострадали четверо: виновник автоаварии и три его пассажира в возрасте от 16 до 18 лет.

Всего за прошедшие выходные на дорога округа зарегистрировали восемь ДТП, в которых четыре человека погибли, в том числе один ребенок, 21 ‒ получили травмы, включая одного несовершенного.