Мост «Красный дракон» в Югре засиял новым светом

Визитная карточка Ханты-Мансийска мост «Красный дракон» засиял еще ярче. Все запланированные работы на объекте выполнены на 99%. Завершение пуско-наладочных работ состоится до 15 сентября, сообщает Управление автомобильных дорог Югры во «ВКонтакте».

«Завершение масштабного проекта ознаменовало собой не только эстетическую трансформацию моста, но и знаменательное событие – окончание работ в год «Дракона», что придало событию особое символическое значение. Подрядчик на данный момент выполнил 99% запланированных работ. Пуско-наладочные работы будут закончены до 15 сентября. И сегодня в день инаугурации губернатора Югры включен один из трех режимов освещения – праздничный! Мост заиграл яркими, динамичными цветами, создавая праздничную атмосферу», – указали в сообщении.

В будние дни световое оформление моста будет более спокойным и сдержанным. Для подсветки специалисты установили 1 700 современных светильников с автоматическим управлением. Они оснащены особыми светодиодными элементами, которые обеспечивают яркое, насыщенное свечение и высокую энергоэффективность.