Югорский фламинго теперь живет в екатеринбургском зоопарке

Знаменитый фламинго, которого нашла и приютила жительница Югры, теперь живет в зоопарке Екатеринбурга. В социальных сетях птицу знают по прозвищу «фламинго в штанах» из-за его необычного окраса. О новом питомце рассказал екатеринбургский зоопарк в своей группе во «Вконтакте».

«В Екатеринбургском зоопарке большая радость – на экспозицию выведено сразу семь новых питомцев. Это фламинго. Шестеро из них прибыли в наш город из парка птиц «Малинки» Ростовской области, а один – тот самый знаменитый югорский «фламинго в штанах». Итак, знакомьтесь с длинноногой компанией: Фламенко, Франт, Фредди, Фил, Фрея, Фейри, Фиона. Все сейчас осваиваются в вольере, и, без сомнения, привлекают к себе внимание окружающих», – говорится в сообщении.

Переселение новые обитатели зоопарка перенесли спокойно. Увидеть птиц посетители смогут в летних вольерах павильона «Центральный».