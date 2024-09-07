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​«Отмазать» мужа не получилось: югорчанка стала фигуранткой уголовного дела

На югорчанку завели уголовное дело за попытку дать взятку инспектору ДПС

​«Отмазать» мужа не получилось: югорчанка стала фигуранткой уголовного дела
Фото и видео: СУ СКР по ХМАО / vk.com

На жительницу Югры возбудили уголовное дело за покушение на дачу взятки. Она хотела «отмазать» своего мужа, которого задержали за езду в нетрезвом виде, однако сама попала под суд. Об этом сообщает Следственный комитет РФ по ХМАО.

«По версии следствия, днем 4 сентября 2024 года сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль для проверки документов, при этом у водителя были выявлены признаки опьянения. Учитывая, что от прохождения освидетельствования водитель отказался, он был уведомлен о составлении протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Супруга водителя, надеясь воздействовать на решение должностного лица, попыталась дать инспектору ДПС взятку в размере 15 000 рублей. Преступные действия женщины были пресечены», – говорится в сообщении.

В итоге, водителя привлекли к административной ответственности, а его супругу – к уголовной. Женщине грозит до восьми лет лишения свободы.


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Сегодня в 13:38, просмотров: 223, комментариев: 0
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