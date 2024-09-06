В Ханты-Мансийске завершен Всероссийский форум «Быть рядом»

В Ханты-Мансийске завершился Всероссийский форум помогающих сообществ «Быть рядом», собравший 350 участников из 42 регионов страны. В течение двух дней форум стал площадкой для обмена опытом, обсуждения проблем поддержки семей и предотвращения социального сиротства. Участники мероприятия, среди которых были опытные психологи, педагоги и специалисты по социальной работе, провели мастер-классы, пленарные заседания и дискуссии, а также представили лучшие социальные практики.

В первый день форума, 4 сентября, временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук встретился с заместителем директора Федерального центра защиты прав и интересов детей Валерием Майоровым. В ходе встречи обсуждались вопросы организации полезного досуга и трудоустройства подростков в регионе. В этот же день прошла пленарная сессия «Семейно-ориентированный подход: семья, сообщество, организация», на которой выступила ведущая Общественного телевидения России Ангелина Грохольская.

В рамках мероприятия прошли тематические площадки, включая семинары-практикумы по медиации в семейной атмосфере, организации комплексной работы с семьей и профилактике деструктивного поведения подростков. Ключевыми экспертами стали ведущие специалисты в области психологии, педагогики и социальной работы: Яна Стюф, Юрий Афанасьев, Валерий Майоров и другие.

«Мы хотим поделиться тем, как в этом можно растить своих детей, как в этом здорово растить своих детей, как детям классно в этом расти, как детям здорово в этом быть. И воспитывать в себе кроме любви, верности, дружбы и любовь к Родине, патриотизм, любовь друг к другу, всеобъемлющее чувство через простые, обычные, прикладные вещи, встречи, события, мероприятия, мастер-классы», – поделилась автор мастер-класса «Трансляций традиционных семейных ценностей» Анна Лебедева.

На второй день, 5 сентября, прошли мастер-классы по темам «Технология системы возрастной когорты в России» и «Эффективные практики работы с семьей». Своим опытом и знаниями поделились такие эксперты, как Людмила Саулина, Григорий Кудашов, Сергей Тетерский и Александр Спивак. Завершением форума стали подведение итогов работы, разработка стандартов подростковых клубов и подкастов «Быть рядом», которые будут тиражироваться в субъекты РФ. Все результаты форума войдут в Меморандум помогающих сообществ и сборник лучших практик.

Руслан Кухарук подчеркнул, что Югра комплексно подходит к организации временного трудоустройства детей в возрасте от 14 до 18 лет. Регион стал первым в России, приняв региональный стандарт ответственного трудоустройства подростков, направленный на создание безопасных и комфортных условий работы для молодежи. В этом году 14 512 подростков нашли работу при поддержке служб занятости, а также открылся ресурсный центр в Центре социальной инклюзии и сопровождаемого взросления «Счастье» для подростков с ограниченными возможностями здоровья.

«В нашем регионе действует комплекс мер по поддержке детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Работают межведомственная мобильная служба «Экстренная детская помощь» и служба экстренной психологической помощи с единым детским телефоном доверия. Также в молодежных центрах специалисты помогают ребятам сформировать верные жизненные ориентиры и ценности, здесь подростки обретают надежных наставников, раскрывают творческие способности и пробуют найти свое призвание. Те подходы, которые применяются на территории Югры, могут быть полезными и для других регионов России. Мы открыты к сотрудничеству», – резюмировал врио губернатора Югры.

На форуме было подписано соглашение о сотрудничестве с Центром защиты прав и интересов детей, направленное на развитие сети подростковых центров и профессионального сообщества специалистов по подростковой тематике.