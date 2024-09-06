Девушка из Нефтеюганска поучаствует в реалити-шоу на телеканале ТНТ

Известный блогер Евгения Кривцова из Нефтеюганска примет участие в новом реалити-шоу «Звезды в джунглях» на канале ТНТ. Девушка поборется с другими участниками за приз в пару десятков миллионов рублей, сообщает пресс-служба телеканала.

«Ты всегда герой, когда стоишь на берегу и смотришь, как спасаются с тонущего корабля. Смотря шоу по ТВ, зритель думает, что это все просто. Так думала и я. Но, оказавшись лицом к лицу со своим страхом, задаешь себе единственный вопрос: «Зачем я в это все вписалась?» Самым непростым для меня оказался уход других участников. Невероятно, но, за короткий срок жизни вместе чужие люди тебя становятся очень близкими и родными. И уход каждого был для меня тяжелой потерей. Проект оставил самые крутые впечатления! Мне не хотелось, чтобы это заканчивалось! Мы, взрослые, оказались в самом настоящем лагере с невероятно красивым видом на Карибское море, джунгли и закаты. В компании классных, разносторонних и очень интересных ребят мы выживали, добывали еду и сражались за место под солнцем! Если бы меня сегодня спросили, готова ли я еще раз слетать на месяц, я бы не раздумывая сказала: «Да!», – рассказала о своих впечатлениях Евгения Кривцова.

Ранее стало известно, что участниками шоу «Звезды в джунглях» также станут блогер Лерчек, певец Натан, актриса дубляжа Дарья Блохина, телеведущая Дана Борисова и ведущая Алёна Блин.