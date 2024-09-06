На автодороге «Север» в ХМАО произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля

Накануне утром, 5 сентября, на автодороге «Север» в Сургутском районе пострадала 48-летняя автоледи из ЯНАО. Женщина потеряла контроль над управлением, в итоге ее машина опрокинулась, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Около 05:44 на 140 км + 58 м автодороги «Север» в Сургутском районе, 48-летняя женщина, управляя автомобилем «Chevrole», по предварительным данным, не выбрала безопасную скорость, допустила неуправляемый занос, вследствие чего, потеряла контроль над управлением и совершила опрокидывание автомобиля», − говорится в сообщении.

В результате аварии водитель получил травмы.

За сутки на дорогах округа зарегистрировали три ДТП, в которых один человек погиб и три получили травмы.