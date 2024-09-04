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​В Югре выберут губернатора, депутата окружной думы, а также глав нескольких поселений

В Югре завершаются последние приготовления к Единому дню голосования

​В Югре выберут губернатора, депутата окружной думы, а также глав нескольких поселений
Фото siapress.ru

В Югре скоро состоится Единый день голосования. 8 сентября депутаты окружного парламента изберут нового губернатора региона, а также пройдут выборы в органы местного самоуправления и дополнительные выборы депутата думы Югры седьмого созыва.

Как отметил председатель избирательной комиссии Югры Денис Корнеев, несмотря на сравнительно небольшой масштаб кампаний, подготовка к выборам ведется на уровне президентских: «Тот же уровень безопасности и подготовки должен быть обеспечен. Сейчас идет последняя неделя подготовки. На этом этапе уже завершается изготовление бюллетеней, они доставляются в территориальные избирательные комиссии, и непосредственно перед днем голосования — в участковые. В целом, процесс подготовки проходит в соответствии с календарным планом, в срок. Избирательные участки укомплектованы необходимым оборудованием, все прошли обучение».

На выборы губернатора округа были выдвинуты три кандидата: временно исполняющий обязанности губернатора Руслан Кухарук, депутат думы Югры Алексей Савинцев и генеральный директор ООО «ЮграНефтеРазведка», депутат окружного парламента Михаил Сердюк.

Кроме того, 8 сентября состоятся дополнительные выборы депутата думы Югры седьмого созыва по Югорскому избирательному округу № 2, включающему Югорск, Советский, а также городские поселения Агириш, Зеленоборск и Коммунистический. В избирательной гонке зарегистрированы шесть кандидатов: Дмитрий Аксенов («Единая Россия»), Артем Аминов («Коммунистическая партия Российской Федерации»), Максим Логачев («Коммунистическая партия Коммунисты России»), Гулико Немазенко («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») и Николай Тимченко (ЛДПР).

Для голосования на дополнительных выборах было изготовлено 54 200 избирательных бюллетеней, из которых 27 200 предназначены для использования с автоматизированными комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2010), установленных в Югорске.

По итогам муниципальных выборов 2024 года в Югре планируется заменить 29 мандатов, включая 8 мандатов глав городских и сельских поселений и 21 мандат депутатов представительных органов. В выборах примут участие 115 кандидатов. Наибольшая конкуренция за депутатские мандаты наблюдается в Мегионе, Нефтеюганске и Нижневартовске, где за каждое место претендует по 6 человек. Среди кандидатов на должности глав поселений конкуренция наиболее высока в Федоровском и Белом Яре Сургутского района.

Для избирателей, проживающих в труднодоступных районах Кондинского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов, с 27 августа проводилось досрочное голосование. С 28 августа началось досрочное голосование для тех, кто не сможет принять участие в выборах 8 сентября по месту жительства по уважительным причинам.


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Сегодня в 13:43, просмотров: 310, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 15:17
В предстоящих, в Единый день голосования, выборах в Югре нет интриги. Выборы Губернатора Югры предсказуемы. Выборы депутата Думы Югры по избирательному округу №2 обывателю как-то «по барабану». Впрочем не интересны и выборы в Мегионе, Нефтеюганске и Нижневартовске. Интрига могла бы быть в выборах главы Нефтеюганска. Но их отнесли на поздний срок - в октябре. А наибольшая интрига для обывателей видится после выборов Губернатора Югры, когда новый Губернатор Югры начнет кадровые перестановки, ротации и «зачистки» в составе старого Правительства Югры. К примеру Наталья Гулина директор Департамента внутренней политики Югры может и не попасть в новый состав Правительства Югры. А ведь она ушла с поста Главы города Радужного не на полгода. Вот это интрига, когда 9-10 сентября для многих чиновников Правительства Югры наступит час Х. А технически сама избирательная компания в Югре традиционно отшлифована до блеска.

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