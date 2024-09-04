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​Более 250 параспортсменов собрались в Югре на открытую Спартакиаду

В Ханты-Мансийске проходит XXVI Спартакиада среди людей с инвалидностью

​Более 250 параспортсменов собрались в Югре на открытую Спартакиаду
Фото АУ «ЮграМегаСпорт»

В Ханты-Мансийске стартовала XXVI Открытая Спартакиада среди людей с инвалидностью, крупнейшее спортивное событие региона, а также комплексное физкультурно-спортивное мероприятие среди участников СВО «Герои нашего времени». Помимо спортивных состязаний, предусмотрена подготовка волонтеров в сфере адаптивного спорта. Организатором мероприятий выступает Центр адаптивного спорта Югры.

На Спартакиаду Югры заявлено 220 участников, еще 37 человек примут участие в соревнованиях «Герои нашего времени». Также в мероприятиях задействованы 115 волонтеров из муниципальных образований округа. В состязаниях примут участие атлеты из Тобольска, Курганской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Открытая Спартакиада Югры, впервые проведенная в 1998 году, задумана как праздник спорта, объединяющий людей с активной жизненной позицией. С тех пор соревнования значительно расширились: первые старты собрали 60 спортсменов из разных муниципалитетов, а с 2012 года Спартакиада получила статус открытой, что позволило привлечь участников из других субъектов Уральского федерального округа.

Цель мероприятия — развитие адаптивного спорта в Югре, популяризация физической культуры среди людей с инвалидностью, укрепление здоровья, снижение заболеваемости, а также привлечение лиц с ограниченными возможностями к систематическим занятиям спортом и их реабилитация.

Спортсмены будут соревноваться в четырех категориях: спорт глухих, спорт слепых, спорт лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата и спорт лиц с интеллектуальными нарушениями. Основные соревнования пройдут 4 и 5 сентября на стадионе «Югра-Атлетикс», где состоятся состязания по легкой атлетике. 6 сентября в спортивном комплексе Югорского государственного университета пройдут соревнования по плаванию, а в Центре развития теннисного спорта состоятся состязания по пауэрлифтингу. Завершатся соревнования 7 сентября турниром по настольному теннису в Центре развития теннисного спорта.


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Сегодня в 12:00, просмотров: 207, комментариев: 0
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