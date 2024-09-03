Почетный югорчанин Леонид Титов скончался накануне Дня нефтяника

Накануне Дня Нефтяника, 31 августа, ушел из жизни почетный нефтяник-буровик Леонид Титов. Он скончался на 78 году жизни, сообщает общественная организация «Югорское землячество».

«Геннадий Михайлович Левин как-то сказал: «На таких, как Титов, держится бурение, и то, что оно в Нижневартовске не развалилось – это полностью его заслуга». Мы знаем, как Л.Г. Титова уважали сибиряки. Он был влюблен в родной Нижневартовск. Не случайно Леониду Георгиевичу присвоено звание Почетного гражданина города Нижневартовска, он дважды избирался депутатом городской думы, был награжден орденом Дружбы, многими медалями. Л.Г. Титов – Почетный работник нефтяной и газовой промышленности, Почетный нефтяник.

Земляки выражают соболезнование близким и родным Л.Г. Титова», − говорится в публикации.

В 1981 году Леонид Титов стал генеральным директором «Нижневартовскбурнефти» (бывшим УБР № 1) – одного из крупнейших буровых предприятий Западной Сибири. С 2002 по 2010 гг. Леонид Георгиевич работал исполнительным директором, а затем заместителем генерального директора нефтяной компании «ВУМН».