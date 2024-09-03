В ХМАО вывели из леса двух женщин с помощью звуковых сигналов

Накануне, 2 сентября, спасатели «Центроспас-Югория» получили сообщение о пропаже двух женщин в лесу в районе пятого километра автомобильной дороги «Нягань – Уньюган». 77-летняя и 48-летняя местные жительницы смогли выбраться из массива с помощью звуковых сигналов.

«Прибывшие к месту проведения работ спасатели, при помощи специальных звуковых сигналов вывели двух женщин 1947 и 1976 года рождения из леса. В медицинской помощи не нуждались. Спасено два человека», − рассказали в пресс-службе организации.

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