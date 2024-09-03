В ХМАО вывели из леса двух женщин с помощью звуковых сигналов

Накануне, 2 сентября, спасатели «Центроспас-Югория» получили сообщение о пропаже двух женщин в лесу в районе пятого километра автомобильной дороги «Нягань – Уньюган». 77-летняя и 48-летняя местные жительницы смогли выбраться из массива с помощью звуковых сигналов.
«Прибывшие к месту проведения работ спасатели, при помощи специальных звуковых сигналов вывели двух женщин 1947 и 1976 года рождения из леса. В медицинской помощи не нуждались. Спасено два человека», − рассказали в пресс-службе организации.
«Центроспас-Югория» напоминает:
- Если вы собрались в лес, обязательно известите о своем походе родственников, соседей, друзей.
- Сообщите, в каком районе собираетесь искать грибы или ягоды, когда планируете вернуться.
- Обратите внимание на то, какие крупные ориентиры находятся поблизости: река, дорога или железнодорожная станция.
- В этом случае вы сами сможете лучше ориентироваться и, если вы заблудились, родственникам и спасателям будет легче вас найти.
- Необходимо тщательно продумать свое снаряжение. Если у вас есть сотовый телефон, то возьмите его с собой, проверьте заряд батареи, пополните баланс.
- Не стоит забывать про необходимые лекарства, включая бинт с йодом, набор спичек в водонепроницаемой упаковке, дождевик.
- Если человек не вернулся домой в назначенное время необходимо сообщить об этом спасателям по телефону – 112.