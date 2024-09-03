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​Правительство Югры выделит 80 миллиардов рублей на расселение аварийного жилья

В ХМАО на новую программу расселения «авариек» направят 80 миллиардов рублей

​Правительство Югры выделит 80 миллиардов рублей на расселение аварийного жилья
Фото: Андрей Трубецкой / vk.com

Правительство Югры утвердило новую региональную программу по расселению аварийного жилья на 2024-2030 годы. На ее реализацию планируют направить более 80 миллиардов рублей. Об этом говорится в документе на сайте правительства округа.

«В результате реализации программы планируется переселение 38 181 человека из 1 759 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, общей площадью расселяемых жилых помещений 688 683,84 квадратных метра», – указали в документе.

Средства на переселение югорчан будут поступать из окружного бюджета. За шесть лет из казны района выделят более 57 миллиардов рублей, еще 16 миллиардов рублей предоставит Фонд развития территории. Около семи миллиардов рублей позаимствуют из муниципальных бюджетов.

Ранее мы писали о том, что в Югре раньше срока завершилась программа расселения аварийного жилья. Она была рассчитана до 2025 года. За пять лет в новые дома переехали более 28 000 югорчан.


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Сегодня в 14:05, просмотров: 222, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 14:20
Губернаторы Югры приходят и уходят. А тема «борьбы с аварийным жильем» остаётся. И каждый новый Губернатор Югры, проведя инспекционную поездку по муниципалитетам, поднимает выпавший из рук ушедшего Губернатора Югры Натальи Комаровой «флаг борьбы с аварийным жильем». Вот и Руслан Кухарук запрограммировал себе на 5 лет «борьбу с аварийным жильем». Да и девелоперы воспряли духом, потому что под «соусом борьбы с аварийным жильем» можно ещё 5 лет строить свои гетто-муравейники, да и преференции ещё можно получить для этой «борьбы» из окружного бюджета. Можно бесконечно смотреть на то как горит огонь, как течёт вода в реке и как ликвидируется «аварийное жилье» в Югре.

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