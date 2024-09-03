Сургутский рэпер выступит в Ставрополе под музыку симфонического оркестра

Исполнитель из Сургута Павел Романюк, известный под творческим псевдонимом Паром, поучаствует на XXXI Международном фестивале-конкурсе патриотической песни «Солдатский конверт» в Ставрополе. Он исполнит песню «Объединимся» под аккомпанемент симфонического оркестра, сообщили в департаменте молодежной политики Югры.

«Песня югорского рэпера Парома (Павла Романюка) прозвучит под аккомпанемент симфонического оркестра на сцене XXXI Международного фестиваля-конкурса патриотической песни «Солдатский конверт» в Ставрополье. Сургутянин прошел в финал конкурса со своей песней «Объединимся». Услышать его и поболеть за земляка в прямом эфире можно будет 4 сентября, трансляция пройдет по ссылке. Начало конкурсной программы – в 14 часов 30 минут по московскому времени. Открытие фестиваля состоится 3 сентября, трансляцию можно посмотреть здесь», – указали в сообщении.

Для рэп-исполнителя это впервые, когда он будет петь под симфонический оркестр. Сейчас у него проходят репетиции выступления.

«Очень профессиональная организация. Интересные люди, музыканты, то есть мне, конечно, полезно обменяться опытом, научиться чему-то новому. Также нас ждет встреча с интересными наставниками, такими, как Николай Расторгуев, Роман Разум, с различными тренерами по вокалу. Сейчас мы очень плотно занимаемся репетицией. Передаю привет всем югорчанам. По возможности заходите, смотрите прямой эфир. Буду исполнять песню «Объединимся» под симфонический оркестр. Первый раз это будет происходить. И как раз для оркестра это тоже первый раз такой опыт, когда они будут играть рэп. Помню всегда, что вы поддерживаете меня. С вами моя победа, я думаю, будет ближе. И еще раз всем спасибо. Все ваши мысли позитивные я принимаю, все это чувствуется», – рассказал Романюк.

Ранее Павел Романюк выступал с авторским материалом на Международном молодежном фестивале «Евразия Global» в Оренбурге, а также на площадке арт-кластера «Таврида.АРТ» в Крыму.