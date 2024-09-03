В результате ДТП в ХМАО пострадали четыре человека

Накануне, 2 сентября, на трассе «Сургут ­– Нижневартовск», 38-летний водитель Opel вылетел на встречку и столкнулся с автомобилями Toyota и Nissan. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«2 сентября 2024 года около 21:05 на 198 км + 656 м автодороги «Сургут – Нижневартовск» в Нижневартовском районе, 38-летний водитель Opel, по предварительным данным, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилями Toyota и Nissan», – сообщается в источнике.

В результате ДТП пострадали все водители, а также 14-летняя пассажирка Toyota.

За минувшие сутки на дорогах округа зарегистрировали три аварии. Пять человек получили травмы, один – погиб.