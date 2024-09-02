Пожарные «Центроспас-Югория» устранили возгорание в бане в Кондинском районе ХМАО

Накануне, 1 сентября, в Кондинском районе ХМАО на улице Заводская загорелись баня и одноэтажный двухквартирный жилой дом. Причина пожара − нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, сообщает пресс-служба КУ «Центроспас- Югория».

«Прибывшие к месту вызова огнеборцы обнаружили открытое горение бани по всей площади и горение части кровли жилого дома. В результате пожара повреждена баня на площади 4 м2; жилой дом на площади 8 м2 и кровля на площади 20 м2», − говорится в сообщении.

«Центроспас-Югория» напоминает, что при топке печи недопустимо:

− топить печь с открытой дверцей;

− разжигать дрова легковоспламеняющимися жидкостями (керосином, бензином и др.);

− складывать и ставить около печей различные горючие материалы, а также сушить белье над плитой;

− оставлять без присмотра топящуюся печь,

− поручать растапливать печь и присматривать за нею детям;

− выбрасывать не затушенную золу и угли вблизи деревянных строений.

Подчеркнем, что почти половина всех пожаров в домах, имеющих печное отопление, происходит из-за неисправности печей и дымоходов, а также их неправильной эксплуатации.

«Перед тем как растопить печь, обязательно осмотрите ее, а также дымоход. Это касается как печей в домах, так и печей в банях, хозяйственных постройках. Выявив неисправности, устраните их, не откладывая на потом. Будьте внимательны при растопке печи, не допускайте нарушения правил ее эксплуатации», − сообщили в организации.

Ранее в сургутских лесах организовали противопожарные патрули.