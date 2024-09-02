Энергетиков заставили выплатить компенсацию семье мальчика, на которого упал столб в ХМАО

АО «Югорская региональная электросетевая компания» выплатила компенсацию в размере двух миллионов рублей семье мальчика, на которого упал электрический столб. Пять виновных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, а опору ЛЭП заставили заменить, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

«Установлено, что 9 июня 2024 года четырехлетний мальчик находился на качелях на детской площадке, расположенной на ул. Политехнической в городском поселении Зеленоборск Советского района. Внезапно на ребенка упал рядом стоящий ненадлежащим образом закрепленный столб электропередачи. В результате мальчик получил травму, относящуюся к категории причинивших тяжкий вред здоровью. Несовершеннолетний длительное время проходил лечение в медицинском учреждении», − сообщили в ведомстве.

Также по данному факту следственным органом расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ход расследования которого контролируется прокуратурой.