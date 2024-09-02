Врио губернатора Югры поздравил горожан с началом нового учебного года

Сегодня, 2 сентября, в России проходит День знаний. Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук поздравил школьников, студентов, преподавателей и родителей с началом нового учебного года. Его видеообращение опубликовано в официальной группе «Югра» во «ВКонтакте».

«Дорогие ученики, студенты, преподаватели и родители! Поздравляю вас с началом нового учебного года! В этот день мы все находимся в ожидании открытий, добрых историй и больших побед. Уверен, что этот учебный год станет для каждого из вас именно таким и будет наполнен новыми успехами и достижениями. Сегодня важный и особый день для наших первоклассников – для двадцати пяти тысяч мальчишек и девчонок впервые прозвенит школьный звонок. Не меньше волнуются первокурсники университетов и колледжей. Вы оправдали надежды наставников и родителей, с честью прошли вступительные испытания и сделали один из главных выборов в своей жизни – выбор профессии и дела будущего», – сказал Кухарук.

Врио губернатора Югры отметил, что в новом учебном году школы округа примут 240 тысяч школьников, а вузы – 53 тысячи студентов.

Руслан Кухарук поблагодарил педагогов за кропотливый и ежедневный труд, а родителям пожелал почувствовать в этом году гордость за повзрослевших детей.