В Югре молодой водитель Toyota устроил ДТП с пострадавшим

Накануне, 1 сентября, в ПГТ Игрим 20-летний водитель Toyota не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Nissan. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«1 сентября 2024 года около 16:50 на улице Промышленная в п. Игрим Березовского района, 20-летний водитель «Toyota», по предварительным данным, при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Nissan» под управлением 60-летнего мужчины», – сообщает источник.

В результате аварии пострадала 59-летняя пассажирка Nissan.

За минувшие сутки на дорогах Югры зарегистрировали пять ДТП, пять человек получили травмы.