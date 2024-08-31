Глава Сургута и врио губернатора Югры поздравили нефтяников и газовиков

С Днем работников нефтяной и газовой промышленности поздравили глава Сургута Максим Слепов и врио губернатора Руслан Кухарук. В частности, мэр города отметил, что «Сургутнефтегаз» и «Газпром трансгаз Сургут» — надежные партнеры социального и экономического развития муниципалитета, региона и страны.

«Также пригласил врио губернатора в уникальный музейный комплекс Сургута – геологов-первопроходцев. Дом, где жил геолог Фарман Курбанович Саламанов, сохранился на историческом месте. Напоминание об эпохе открытия Большой нефти Западной Сибири, давшей второе рождение нашему городу», — добавил глава в соцсетях.

Руслан Кухарук отметил в своей публикации, что на одном из постаментов в мемориальном комплексе геологов-первопроходцев в Сургуте, недалеко от дома Фармана Курбановича Салманова, увековечена фраза легендарного геолога: «Люди должны знать тех, кто шел на риск, жертвовал собой, чтобы приблизить «открытие века».

«День работников нефтяной и газовой промышленности – еще один повод сказать слова благодарности ветеранам отрасли, которые стояли у истоков нефтегазового комплекса страны. Уже тогда вложили в него такой запас прочности, который и спустя десятилетия помогает работать на максимуме. На встречах в компаниях особо отмечаю для себя моменты общения старшего поколения мастеров с молодыми профессионалами. Цепочка преемственности не должна прерываться», — подчеркнул врио губернатора.