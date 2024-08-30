В Октябрьском районе ХМАО на 91% готов новый парк

В поселке Шеркалы Октябрьского района совсем скоро появится новый парк. Больше половины (70%) местных жителей проголосовали за его создание в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает местная администрация.

«Из 1 300 жителей 920 (70%) проголосовали за создание парка. Это означает, что практически все взрослое население поддержало проект. Цифры наглядно демонстрируют, насколько велика в поселке потребность в такой зоне отдыха», – указали в сообщении.

Будущий парк будет располагаться по улице Мира. Общая площадь объекта – 1 152 квадратных метра. Новое место отдыха готово на 91%: там уже установили тротуарную плитку, бордюрные камни, а также малые архитектурные формы, включая креативные кольцеобразные лавки, качели и крытые мангалы.

«Облик нашего будущего комфортного пространства меняется буквально с каждым днем. Хочется поскорей увидеть картинку в целом. Думаю, будет интересно и красиво», – рассказала глава сельского поселения Шеркалы Людмила Мироненко.

Изюминка проекта – отражение культуры народов ханты и манси в архитектуре. Например, «чумы» украсили самым распространенным орнаментом – «Заячьи уши». Такой узор раньше изображали на люльках, чтобы ребенок спал спокойно.

На реализацию проекта из федерального, регионального и муниципального бюджетов выделили более десяти миллионов рублей. Посетить и оценить новый парк жители поселка смогут уже в сентябре.