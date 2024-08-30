Мошенники выманили у юных игроков из ХМАО полтора миллиона рублей

Полиция ХМАО за сутки, 29 августа, зарегистрировала 16 случаев мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом. Общая сумма ущерба превысила 4,2 млн рублей. Среди пострадавших оказались трое детей, которые, играя в онлайн-игры, перевели мошенникам более 1,5 млн рублей с карт своих родителей.

«За сутки сразу трое детей стали жертвами телефонных мошенников. Общаясь в онлайн играх, под предлогом получения денежного приза, несовершеннолетние перевели денежные средства с банковских карт своих родителей в общей сумме более 1 500 000 рублей», - сообщает телеграм-канал «Полиция Югры».

Полиция призывает родителей объяснять детям опасности общения с незнакомцами в интернете и не привязывать банковские карты к игровым аккаунтам.