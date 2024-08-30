В Югре полицейские спасли ребенка, который задыхался в автомобиле

В ХМАО старший лейтенант полиции Александр Чигринский и сержант полиции Яков Санаторский оперативно доставили в больницу маму с ребенком, которому требовалась срочная медицинская помощь. Как оказалось, мальчик начал задыхаться в машине, сообщает Госавтоинспекция Югры.

«В ходе несения службы в Ханты-Мансийском районе сотрудники полиции увидели автомобиль, который стоял на обочине дороги. В нем находилась женщина, которая пояснила, что во время поездки ее четырехлетний сын начал задыхаться. Инспекторы ДПС пересадили маму и ребенка в служебную машину и незамедлительно доставили их в медицинскую организацию», – указали в сообщении.

По словам врачей, мальчика удалось спасти только благодаря своевременной помощи. Мама ребенка поблагодарила сотрудников полиции за отзывчивость и оперативность.